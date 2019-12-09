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Erzincan'da otobüs kazası

Erzincan'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

09.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:22Erzincan'da otobüs kazası
'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü ile 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi.

Erzincan, Erzurum, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA

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