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Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

27.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:32Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Halim Şengül (62) yönetimindeki 25 SH 745 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücünün yanı sıra aynı aileden Mülkiye (60), Gamze (30), Halit (29) ve Ali Kerem Şengül (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kaza yapan aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA

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