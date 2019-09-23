Haberler » Güncel » Haber

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

23.09.2019 18:14Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ahmet Karahan'ın kullandığı 34 KJ 9233 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolunun 1. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Selma (27) ve oğlu Mehmet Karahan (2), yeğenleri Nisa (13) ve Yağmur Karahan (11), 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet Karahan, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:11 - Thomas Cook ofisleri kepenk indirdi
19:10 Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı
19:10 Bitlis'te, stk'lardan diyarbakırlı annelere destek açıklaması
19:10 Dha, albayrak çiftini central park' ta görüntüleyen faytoncularla konuştu
19:09 Kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi
19:08 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla görüştü - NEW
19:06 Bursa'da uyuşturucu operasyonu