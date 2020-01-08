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Erzincan'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

Erzincan'da seyir halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:38 Erzincan'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
'da seyir halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hıdır Derin'in (65) kullandığı 24 AY 892 plakalı motosiklet, 31 2019'da Tekin Civaş Bulvarı'nda aynı yönde giden A.B. idaresindeki 24 AR 828 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve ağır yaralanan Derin, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Derin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kentteki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamete seyir halinde olan otomobile yandan çarparak devrildiği görülüyor.

Erzincan, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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