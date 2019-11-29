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Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı

Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardıERZİNCAN'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğinin nefes alamadığını farkedince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

29.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:06
'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
ERZİNCAN'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğinin nefes alamadığını farkedince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.
Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kuçağındaki çocuğun öksürdüğünü ve nefes alamaz durumda olduğunu fark etti. Otobüsdeki diğer kadınlardan anneye yardım ederek bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini isteyen Sezgin otobüsü Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
Acil Serviste yapılan müdahale ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayhan Sezgin, 'Otobüse binen annenin kucağındaki çocuk öksürüyor ve nefes alamıyordu. Hemen dikkatimi çekti. Anneyi ve otobüsdeki diğer kadınların çocuğun başını aşağı doğru eğmelerini söyledim. Onlar çocukla ilgilenirken bende kendi güzergahımdan çıkıp hızla hastaneye gittim. Şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Benim yerimde kim olsa aynı yeşi yapardı" dedi
Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı

Mimar Sinan, Erzincan, Güncel

Kaynak: DHA


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