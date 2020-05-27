Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu

Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttuERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta ortaya çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

27.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:39
Erzincan'da parkta görülen yılan korkuttu
ERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta ortaya çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.
Demirkent Mahallesi'nde bir parkta ortaya çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yılanı bir çuvala koyarak şehir dışında bir noktaya taşıyan itfaiyeciler yeniden doğaya bıraktı. Erzincan’da parkta görülen yılan korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, İtfaiye, Güncel, Haber

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