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Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşa maske dağıttı.

09.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:29
Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşa maske dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler kapsamında maske satışının yasaklanması üzerine kentte ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Vatandaşın maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtıldığı ifade edilen açıklamada:
"Bu amaçla özellikle kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın kolayca erişebilecekleri yerlerde, kamu görevlileri ve Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından maske dağıtımı sağlanmaktadır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Polis, Kültür Sanat
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