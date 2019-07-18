Haberler» 3. Sayfa» Haber

Erzincan'da polise mukavemette bulunan alkollü 2 şahıs gözaltına alındı

Erzincan'da trafik polislerine mukavemette bulunan alkollü 2 şahıs orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı.

18.07.2019 15:13 Erzincan
Erzincan'da trafik polislerine mukavemette bulunan alkollü 2 şahıs orantılı güç kullanılarak gözaltına alındı.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uygulama yapan trafik ekipleri bir otomobili durdurdu. Sürücünün ve yanındaki şahsın alkollü olduğunu fark eden trafik polisleri cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine taşkınlık çıkararak polislere mukavemette bulunan 2 şüpheli, takviye asayiş ekiplerinin de gelmesiyle orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Polislerin şikayeti üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli yasal işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Halitpaşa, Erzincan, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:39   Selin vurduğu Kocaali havadan görüntülendi
17:30   Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
17:28   Büyükçekmece E-5'te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu
17:27   Kurtardığı mültecileri İtalya'ya getiren kaptan 4 saat sorgulandı
17:26   Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
17:25   Eski öğrencisini taciz eden öğretmen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:22   17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş