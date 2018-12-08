Erzincan'da Rekor Miktarda Eroin Ele Geçirilmesi

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47

Erzincan'da, 4 gün önce durdurulan bir tırda 1 ton 271 kilogramlık miktar ile cumhuriyet tarihinde tek seferde en fazla eroinin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aracın sahibi iş adamının da yer aldığı 6 şüpheli adliyeye gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Tırda yakalanan H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin yanı sıra bunlara uyuşturucuyu teslim ettikleri iddiasıyla Van'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen 2 kişi ile tırın sahibi ve Van'da vergi rekortmeni olan bir tavukçuluk şirketinin sahibi A.E'den oluşan zanlılar, polislerce Erzincan Adliyesine sevk edildi.Zanlıların cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.OlayErzincan polisi, 3 gün önce Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi erkek narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesiyle arama yapmıştı.Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti.Polis, bu başarısıyla cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük eroin miktarını ele geçirmişti. "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti.