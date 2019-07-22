Haberler» Güncel» Haber

Erzincan'da rüzgâr uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

22.07.2019 09:41 Erzincan
Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Erzincan'da kuvvetli rüzgar bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimler parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan'da kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı:

Erzincan'da kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç devrilmesi, çatı uçması vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ardahan ve Erzurum'da 15, Erzincan ve Tunceli'de 20, Ağrı'da 18, Iğdır'da 26 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 38, Kars ve Erzincan'da 32, Tunceli ve Ağrı'da 36, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 28 derece olacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan, Ardahan, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:19   Başkan Altay, Doğanhisar Şehir Konağı'nı inceledi
11:19   Mevlüt Çavuşoğlu: F-35 programından çıkarılmadık
11:19   Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor
11:18   Nesli tehlike altında olan alacasansarları elleriyle besliyor
11:17   Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı
11:17   SİVAS LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ
11:16   Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi