Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'da sahte kolonya üreten depoya baskın

Erzincan'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında kaçak olarak üretilen koliler dolusu kolonya ele geçirildi.

30.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:03
Erzincan'da sahte kolonya üreten depoya baskın
Erzincan 'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında kaçak olarak üretilen koliler dolusu kolonya ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, yeni tip korona virüsü fırsat bilip merdiven altı imalathanede sahte üretim yapan Y.S. tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede ülkemizde de görülen Kovid-19 salgını dolayısıyla mevcut durumu fırsat bilerek yasa dışı dezenfektan ve kolonya üretimi/satışı yapılacağı değerlendirilerek halk sağlığının korunması ve haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi amacıyla, bir depo ve üç adet iş yerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde; 3 bin 318 litre etil alkol, daralı ağırlığı 4 bin 434 litre gelen parfüm-kolonya esansı, 643 litre kolonya, 2 bin 143 adet dolu parfüm şişesi, 3 bin 934 adet şişe kolonya, 68 adet farklı markalarda rulo etiket, 6 koli plastik kapak, 2 adet kapak basma aparatı, 11 adet doldurma hunisi, 1 adet ölçü aparatı ve 1 adet etiket basma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli Y.S. 5607 SKM, Nitelikli Dolandırıcılık (TCK-158), Halk Sağlığını Tehlikeye Düşüren Maddelerin İmal ve Ticaretini Yapmak (TCK 186) suçları kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Polis, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Erzincan'da sahte kolonya üreten depoya baskın - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:48: Malatya'da dezenfektan ve maske operasyonu - Haberler 19:47: Yerli ve milli enzimle korona virüs tanısında başarı yakalanacak - Haberler 19:44: Hollanda: Koronavirüs sebebiyle kapanan müzeden gece yarısı baskınıyla Van Gogh tablosunu çaldı - Haberler 19:43: Köylülerin korona virüs önlemi...Dezenfekte olmayanları köye almıyorlar - Haberler 19:40: Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler