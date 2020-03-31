Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu
Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
31.03.2020 01:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:52
Erzincan 'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 3 iş yeri ile bir depoya, kaçak kolonya maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin depo ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre parfüm, 2 bin 143 litre parfüm ve kolonya esansı ile 3 bin 934 şişe kolonya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.S, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 3 iş yeri ile bir depoya, kaçak kolonya maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin depo ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre parfüm, 2 bin 143 litre parfüm ve kolonya esansı ile 3 bin 934 şişe kolonya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.S, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA