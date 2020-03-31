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Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

31.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:55
Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu
Erzincan 'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında kaçak olarak üretilen koliler dolusu kolonya ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, yeni tip korona virüsü fırsat bilip merdiven altı imalathanede sahte üretim yapan Y.S. tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede ülkemizde de görülen Kovid-19 salgını dolayısıyla mevcut durumu fırsat bilerek yasa dışı dezenfektan ve kolonya üretimi/satışı yapılacağı değerlendirilerek halk sağlığının korunması ve haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi amacıyla, bir depo ve üç adet iş yerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde; 3 bin 318 litre etil alkol, daralı ağırlığı 4 bin 434 litre gelen parfüm-kolonya esansı, 643 litre kolonya, 2 bin 143 adet dolu parfüm şişesi, 3 bin 934 adet şişe kolonya, 68 adet farklı markalarda rulo etiket, 6 koli plastik kapak, 2 adet kapak basma aparatı, 11 adet doldurma hunisi, 1 adet ölçü aparatı ve 1 adet etiket basma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli Y.S. 5607 SKM, Nitelikli Dolandırıcılık (TCK-158), Halk Sağlığını Tehlikeye Düşüren Maddelerin İmal ve Ticaretini Yapmak (TCK 186) suçları kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Polis, 3. Sayfa
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