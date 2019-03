Erzincan'da Şehit Aileleri ve Gaziler ile Biraraya Gelindi

Kaynak: İHA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü münasebetiyle Erzincan Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik yemek programı düzenlendi.Kule Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Özel Kılıç birer konuşma yaptılar.Programda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. 18 Mart'ta Çanakkale'de büyük bir zafer kazanan ve ülkemizin birliği ve dirliği için canı pahasına mücadele eden ecdadımızı anmak ve terör örgütleriyle mücadele esnasında şehitlik mertebesine ulaşan canlarımızı yad etmek için bir araya geldik. Şehit yakınlarımızı, ailelerini bu vesileyle ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Çanakkale Ruhu, emperyalizmin dişlerini söken bir varoluş öyküsüdür; mayasında kardeşliğimizin ve ilelebet birlikte yaşama azmimizin iradesi vardır. Çanakkale'de nasıl ki Türk, Kürt, Arap, Acem ve onlarca milletten tek vücut olup düşmana "Çanakkale Geçilmez" dediysek şimdi de aynı şuurla ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere "Bu Vatan Bölünmez" diyoruz. Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlığın timsali olan Çanakkale Zaferi'nde baş eğmeyen, boyun bükmeyen istiklale aşık bir milletin destanı yazıldı. Vatanımızın her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla mayalandığı için hiçbir güç bizi bölemeyecektir. Geçmişin aynasına iftiharla bakmakla yetinmiyoruz. Bugün askerlerimiz, kar kış demeden büyük fedakarlıklarda bulunarak sınırlarımızın güvenliğini temin için mücadele ediyorlar. Bu süreçte de şehitlerimiz oldu. Vatanımızın yiğit evlatları kahramanca mücadele ediyor. Hamdolsun devletimiz ve milletimiz, el ele gönül gönüle vermiş, Mehmetçiklerimizin muvaffak olması için ellerinden geleni yapıyor. Millet olarak bizler, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan her bir şehidimizi daima minnet ve şükranla anacağız. Şehitlerimizin aziz emanetini ebediyen koruyacak, bu emaneti çok daha yükseklere taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Çanakkale'de, Sakarya'da, İnönü'de yenilmeyen, esaret altında kalmayan bu milleti hiçbir güç bölemeyecektir. Zafer, korkakların ve milletin huzur ve güvenliğine kast edenlerin değil, vatanını canı pahasına koruyan vatanımızın aziz evlatlarının olacaktır. Akif'in deyişiyle: Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, bu cephenin sarsılmayacağının en önemli nişanesi sizlersiniz. Evlatlarınızı, eşinizi, kardeşlerinizi vatanımız için ebediyete uğurladınız. Sizlerin vakur duruşu, metaneti, cesareti devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yaptığınız fedakarlıkları unutmayacağız. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Devletimiz tüm şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyor, bundan sonra da sahip çıkacaktır. Sizlerin her türlü talebi, bizim için emirdir. Bunu unutmamanızı istirham ediyorum. Bu inançla bu mukaddes topraklar uğruna eşsiz bir mücadele örneği sergileyen hiç çekinmeden canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.Vali Arslantaş'ın konuşmasının ardından yemek programına geçildi. - ERZİNCAN