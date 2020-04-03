Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'da sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı

Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayıp minarelerden sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı.

03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Erzincan'da sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı
Erzincan 'da Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayıp minarelerden sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından cami önlerindeki tedbirler artırıldı. Yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla cuma namazının kılınmadığı ve selanın okunmadığı kentte cami hoparlörlerinden evde kal çağrısı yapıldı. - ERZİNCAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Karantinadaki Mehmet amca torunları ile böyle görüştü - Haber 17:04: İngiltere'de koronadan son 24 saatte 684 ölüm - Haber 17:04: Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı - Haber 17:04: İşlek alanlarda kalabalığa izin verilmeyecek - Haber 17:04: Yüz koruyucu siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına ulaştırıldı - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber