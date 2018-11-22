Erzincan
'da seracılık toplantısı yapıldı.
Erzincan'da seracılığın geliştirilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonunda yapılan ve seracılığın masaya yatırıldığı toplantıya Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı
başkanlık etti.
Erzincan' da örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan "Erzincan İlinin Genel, Tarımsal ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Verileri" ni içeren brifingin sunumu yapıldı. Sunumun ardından söz alan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin
seracılığın geliştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdürüleceğini belirtti. Erzincan Bahçe
Kültürleri Enstitü Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsünden katılan personellerin görüşleri dinlenerek toplantı sona erdi.
Toplantının ardından katılımcılar Erzincan merkezde bulunan modern seraları ve Üzümlü
İlçesinde Ahıska Türkleri
için kurulan seraları Üzümlü Kaymakamı Fatih
Acar ile birlikte ziyaret ettiler. - ERZİNCAN
Erzincan
22 Kasım 2018 Perşembe 10:09