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Erzincan'da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan'da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

08.02.2020 06:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 06:28Erzincan'da silahlı kavga: 11 yaralı
Erzincan'da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Olay, Erzincan merkez Ersevenler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden de aralarında kavga olayı yaşanan iki aile fertleri yeniden karşı karşıya geldi. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada taş, sopa ve tüfek kullanıldı. Yaralanan 11 kişi polis nezaretinde kentteki hastanelere kaldırıldı.

mahallede geniş güvenlik tedbiri alırken kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği, tabanca, 'sallama' diye tabir edilen döner bıçakları ve sopalar ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - ERZİNCAN

Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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