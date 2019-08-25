Haberler» genel» Haber

Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu

- Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturduERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ağaçların arasında daldan dala zıplayan iki yavru sincap renkli görüntüler oluşturdu.

25.08.2019 10:32
Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu
- Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ağaçların arasında daldan dala zıplayan iki yavru sincap renkli görüntüler oluşturdu.
Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde meyve ağaçlarının dallarında zıplayıp, cevizle karınlarını doyuran kızıl renkli iki yavru sincap İHA muhabirinin objektifine yansıdı.
İnsanlardan fazla ürkmedikleri gözlemlenen iki sincap, bir süreliğine kameraya adeta poz verdi. Daha sonra ağaçların yüksek noktalarına çıkan sincaplar birbirlerinden ayrılarak farklı dallarda karınlarını doyurmaya devam etti.
Yöre halkından Murat Aydemir, "Bu civarda yaban hayatından çeşitli hayvan cinsi barınmakta. İnsanlar zarar vermediği için hayvanlarda fazla ürkek değil ve doğa da rahatlıkla barınabiliyorlar. Başka bir yerde bu kadar rahat bu sincapları görüntüleyebilmek çok zor olur" dedi.
Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu

Çağlayan, Erzincan, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:04   Dev Şehir Hastanesi'nde sona doğru
11:48   Üniversiteli genç, karton toplayan ağabeyiyle internet dizisi çekiyor
11:38   20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor
11:22   Bursa'nın nadir meyvesi elde kaldı, üretici isyan etti
11:09   Hayat kurtaran kahraman K9'lar, 2 yıllık zorlu eğitimlerden geçiriliyor
10:32   Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu
10:19   Baba ve çocukları, orman yangınını erken haber veren sistem geliştirdi