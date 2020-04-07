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Erzincan'da, sokak hayvanları unutulmadı

ERZİNCAN Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarıyla sokaklar boş kalınca hayvanlar için düzenli olarak mama ve yem bırakılan besleme noktaları artırıldı.

07.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Erzincan'da, sokak hayvanları unutulmadı

ERZİNCAN Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarıyla sokaklar boş kalınca hayvanlar için düzenli olarak mama ve yem bırakılan besleme noktaları artırıldı.

Erzincan Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için beslenme noktalarına kuru mama ve yem bıraktı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak kent merkezindeki belirli alanlarda yemleme yapılıyor. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent genelinde besleme çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Tanrıverdi, "Uzun süreden beri sokakta yaşayan hayvanlarımız için şehrimizin belirli bölgelerinde besleme yapmaktayız ve yiyecek, mama bırakmaktayız. Bu faaliyetimizi günlük düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Sağ olsun Erzincanlı hemşehrilerimiz ve iş yeri sahibi esnafımızda bu konuda duyarlılık göstermekte ve sokakta yaşayan canlarımıza yemek vererek besleme yapmaktalar. Sokakta yaşayan dostlarımız için yiyecek ve mama bırakıyoruz, yapmış olduğumuz bu besleme faaliyetimiz günlük düzenli olarak devam edecektir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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