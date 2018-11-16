Erzincan'da Sokak Satıcısı 2 Şahıs Tutuklandı

Erzincan
'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik 14/11/2018 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda V.T., Ö.D. ve F.K. isimli şahıslar, ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde delil elde edilerek gözaltına alındı.
15/11/2018 tarihinde TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca V.T. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ö. D. hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, F.K. ise mahkemece serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında H.K. isimli şahsın İstanbul
ilinden uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmada ise, 227 adet Ecstasy hap ile birlikte yakalanan şahıs gözaltına alınarak, çıkarıldığı adli makamlarca TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) suçundan tutuklandı.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ; "Uyuşturucu-Uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir." denildi. - ERZİNCAN