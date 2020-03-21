Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Erzincan'da, sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı - Haberler

Erzincan'da, sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı

Erzincan'da izinsiz kazı yaparak bulduğu lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. isimli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

21.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:11
Erzincan'da, sosyal medya üzerinden lahit mezarı satmaya çalışan şahıs yakalandı
Erzincan 'da izinsiz kazı yaparak bulduğu lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan C.U. isimli şahıs, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen lahit mezarı ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan ilinde ikamet eden C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulmuş olduğu Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarını sosyal medya üzerinden para karşılığında satmak üzere alıcı arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahit mezarını Erzincan ili merkez ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden C.U. isimli şahsın gizlediği tespit edildi. Bu kapsamda 20 Mart 2020 tarihinde şüphelinin ikametinde yapılan aramada, evin arka bahçesine gömülü vaziyette; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 91 cm uzunluğunda, 29 cm genişliğinde ve 29 cm yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde o döneme ait kabartma resimlerin bulunduğu lahit mezar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Gece kulübünde dans ederek hırsızlık pes dedirtti - Haberler MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüs eninde sonunda yenilecek" - Haberler Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka - Haberler Şehit Babası: "Askere çağırsalar ben de giderim" - Haberler Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı - Haberler Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Loading