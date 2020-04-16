Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter üzerinden başlattığı "Candır Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi ilgi görüyor.

16.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:18
Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter üzerinden başlattığı "Candır Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi ilgi görüyor.
Kentte başlatılan proje ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin aileleriyle günün herhangi bir saatinde kitap okumaları hedefleniyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin "Günümüzün bir saati kitap okumakla geçsin" sloganıyla başlatıldığı belirtildi. Öğrencilerin evlerinde kitap okurken çektikleri fotoğrafları #erzincanokuyor etiketiyle sosyal medyada paylaşarak farkındalık yaratılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğrencilerimizin fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması ile veli ve öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma eğitime ara verilen süre boyunca devam edecektir. Ayrıca evinde kitap bulunmayan ya da kitap alamayan öğrencilerimiz için okul müdürlükleri tarafında okul kütüphanelerinden kitap temin edilmektedir. Müdürlüğümüze bu konuda ulaşan öğrencilerimize de kitap temin edilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Haberler
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Haberler ›› kultur-sanat ››Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

15:14: MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Haberler 15:13: İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz - Haberler 15:11: Güney Kıbrıs'tan koronavirüse karşı altın pasaport kararı - Haberler 15:08: MSB: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na,... - Haberler 15:05: Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı? - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor