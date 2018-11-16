Erzincan'da Su Borusuna Sıkışan Köpek Yavrusunu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Erzincan
'da, su gideri borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkeze bağlı Geçit beldesinde ikamet eden Ekinci
ailesine ait 2 aylık köpek yavrusunun kaybolması üzerine aile fertleri hayvanı aramaya başladı.
Evin bahçesindeki su gideri borusundan sesler geldiğini fark eden Hatice Ekinci
, köpeği çıkarmaya çalıştı.
Çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine aile, durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra köpeği sıkıştığı borudan çıkardı.
Erzincan,İtfaiye