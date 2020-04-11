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Erzincan'da sürü yöneticisi desteklemeleri ödendi

Erzincan'da çobana sürü yöneticisi desteklemelerinin ödendiği bildirildi.

11.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:08
Erzincan'da sürü yöneticisi desteklemeleri ödendi
Erzincan 'da çobana sürü yöneticisi desteklemelerinin ödendiği bildirildi.
AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 53 milyon liralık sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği ödemelerinin, 10 Nisan tarihinden sonra hesaplara aktarılmaya başladığını belirtti.
Yapılan ödemelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Karaman ve Çakır, açıklamalarında, "Erzincan'da sürü yöneticisi istihdam desteği kapsamında 379 işletmemize 1 milyon 895 bin TL destekleme ödemesi 10 Nisan tarihi saat 18: 00 itibariyle hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli öncülüğünde Türkiye genelinde hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, destek ödemesi yapılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Türkiye, Karaman, Güncel
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