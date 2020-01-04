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Erzincan'da sürü yönetimi kursu başladı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sürü yönetimi kursu 56 kursiyerin katılımı ile başladı.

04.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:23 Erzincan'da sürü yönetimi kursu başladı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sürü yönetimi kursu 56 kursiyerin katılımı ile başladı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin birlikte yürüttüğü sürü yönetimi kursu 56 kursiyerin katılımı ile başladı. Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş kursiyerleri ziyaret ederek kurs hakkında bilgiler aldı. Koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmak ve kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmek amaçlanıyor.

Erzincan'ın 430 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Küçükbaş hayvancılık sektörünün bir ülke markası olan Erzincan tulum peynirinin üretimi açısından büyük önem taşıyor. Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişimi için sürüleri yöneticilerinin bilinçli olmasının büyük önem taşıyor. Sürünün idare edilmesi, otlatılması, beslenmesi ve bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması gibi birçok konuda sürü yöneticilerine büyük işler düşüyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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