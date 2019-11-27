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Erzincan'da "Tapu ve Kadastro Bölge Toplantısı" yapıldı

Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğünün bölge değerlendirme toplantısı yapıldı.

27.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:24Erzincan'da
Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğünün bölge değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bir otelin salonunda düzenlenen toplantıya Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürvekili Hasan Dayıkaraca, Bölge Müdür Yardımcısı Bilal Selçuk, Erzincan, , Gümüşhane il ve ilçe müdürleri katıldı.
Hasan Dayıkaraca, toplantıda yaptığı konuşmada, eksikleri tespit ederek verimli çalışma planı yapmak için toplandıklarını söyledi.
Performans arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Dayıkaraca, "Çok çeşitli çalışmalarımız var. Bunlardan biri üç boyutlu kadastro çalışmalarına geçeceğiz. Kurum olarak teknolojiyi sürekli yakalama peşindeyiz. Bununla ilgili çalışmayı yoğun bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

Bilal Selçuk, Erzincan, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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