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Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

18.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:32Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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