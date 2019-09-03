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Erzincan'da tarımsal üretim yapan tesisler ziyaret edildi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Çayırlı İlçesinde bulunan Gürsel Arslan'a ait kapama vişne bahçesi tesisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

03.09.2019 16:48 Erzincan'da tarımsal üretim yapan tesisler ziyaret edildi
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Çayırlı İlçesinde bulunan Gürsel Arslan'a ait kapama vişne bahçesi tesisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette İl Müdürünün yanısıra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Çayırlı Tarım ve Orman İlçe Müdür vekili Mutlu Tekbıyık ve teknik elemanlar hazır bulundu. İl Müdürü Şahin, Bursa'da yaşamasına rağmen Erzincan'a gelerek büyük bir yatırıma imza atan Gürsel Arslan'a teşekkür ederek, "Bu tesis meyvecilik sektörü açısında ilimizdeki örnek tesislerden birisidir. Kurulan bu bahçe hem modern bir örnek hem de Erzincan'da sanayi meyveciliğinin önüne açmak açısından son derece önemli olan bir yatırımdır. Ancak daha da önemli olan ise bu topraklarda doğup büyümüş birinin başka bölgedeki kazanımlarını bu kadim topraklara gelerek yeniden yatırıma yönlendirmesinin hikayesidir. Bu yatırım hem Gürsel Bey açısından hem de Erzincan'ımız açısından gurur verici bir yatırımdır. Ben tarım sektörümüz adına Gürsel beye teşekkür ediyor, diğer girişimci ve yatırımcılarımıza Erzincan'da tarım sektörüne yatırım yapmaları için davet ediyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Erzincan, Çayırlı, Güncel

Kaynak: İHA

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