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Erzincan'da TIR devrildi: 1 ölü

Erzincan'da TIR devrildi: 1 ölüERZİNCAN'da gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden araç sürücüsü sıkıstığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

21.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:12
Erzincan 'da TIR devrildi: 1 ölü
ERZİNCAN'da gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden araç sürücüsü sıkıstığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kaza sabah saatlerinde Erzincan ? Erzurum Karayolu 60'ıncı kilometresi Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Erzurum istikametine giden Servet B. yönetimindeki 25 GC 512 plakalı gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, trafiğe kapanan karayolu ulaşıma yeniden açıldı. Erzincan’da TIR devrildi: 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, AFAD, Güncel
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