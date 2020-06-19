Erzincan'da tıra çarparak araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü AFAD kurtardı

Erzincan'da tıra çarparak araçta sıkışan ve ağır yaralanan kamyonet sürücüsünü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.

19.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:28
Erzincan'da tıra çarparak araçta sıkışan ve ağır yaralanan kamyonet sürücüsünü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.
Cengiz Sarıdoğan (62) yönetimindeki 34 UR 6751 plakalı kamyonet, Eray Yalçın (48) yönetimindeki 13 AAD 627 plakalı tıra, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi sınırlarındaki Meralar mevkisinde arkadan çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan sürücü Sarıdoğan, AFAD ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı Sarıdoğan, 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sarıdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Erzincan’da tıra çarparak araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü AFAD kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, AFAD, Güncel, Haber

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