Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'da tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek

Erzincan dahil yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek.

06.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:25
Erzincan'da tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Erzincan dahil yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı'nı başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında Erzincan dahil 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'i hibe edilecek.

Bakan Pakdemirli, "Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti yaşanmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı' başlattık. Bu projeyle ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz. Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgileri toplandı. Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz. Yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla karşılanacak" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Erzincan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

13:56: Fransa'dan "en büyük durgunluk" uyarısı - Haber 13:56: Çorum Valisi Çiftçi AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 13:55: Hindistan'da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü - Haber 13:55: İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 13:54: Başkan Tollu'dan 'evde kal' çağrısı - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler