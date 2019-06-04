Erzincan'da toplu bayramlaşma

Ramazan Bayramı
nedeniyle Erzincan
'da bayramlaşma programı düzenlendi. Cami Kebir
Camii'nde kılınan bayram namazının ardından cami avlusunda biraraya gelen Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı
, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu, Merkez
Komutanı Topçu Albay Atilla Timur, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlarla bayramlaştılar. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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