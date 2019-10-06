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Erzincan'da trafik kazası: 2'i polis 3 yaralı

Erzincan'da sivil polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i polis 3 kişi yaralandı.

06.10.2019 10:03Erzincan'da trafik kazası: 2'i polis 3 yaralı
Erzincan'da sivil polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i polis 3 kişi yaralandı. Ticari araç içerisinde sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Erzincan Yeni Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 plakalı otomobil ile 24 T 0007 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sivil polis ile ticari taksi sürücüsü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ticari taksi sürücüsü AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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