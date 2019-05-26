Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan
'da minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17. 00 sıralarında Erzincan'ın Ulalar
yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Erzincan
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA