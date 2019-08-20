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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.08.2019 08:43 Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı, itfaiye kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp bahçe duvarına vurarak durabilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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