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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:00Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Topal idaresindeki 24 DU 623 plakalı minibüs ile 24 AT 754 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır, minibüs sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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