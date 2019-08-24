Haberler» 3. Sayfa» Haber

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da bir otomobilin şarampole uçması meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

24.08.2019 19:21 Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
Erzincan'da bir otomobilin şarampole uçması meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18. 45 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi Pülümür yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye Erzurum'dan Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak savcılıkça tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:53   Gümüşhane'de şiddetli yağış ve dolu sele sebep oldu
20:51   Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi ekipler kurtardı
20:35   Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
20:27   Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
20:22   Fırat nehri kıyısında ceset parçaları bulundu
20:17   Bir vahşet haberi de Samsun'dan... Kızı ve engelli eşini öldüren şahıs polise teslim oldu
20:11   Eşini ve kızını öldürdü