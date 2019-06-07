Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mahmut Günaydın idaresindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarparak orta refüjde durabildi. Kazada Sürücü Mahmut Günaydın ile birlikte yanında bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kaza mahalline gelen kipler araçta sıkışan 6 yaralıyı çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
AFAD
, İtfaiye
, Erzincan
, 3. Sayfa