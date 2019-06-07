ERZİNCAN'DA TRAFİK KAZASI 6 YARALI

ERZİNCAN'da kontrolden çıkan kamyonet orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Erzincan- Erzurum
Karayolu'nun 17'inci kilometresi Üzümlü
Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Günaydın yönetimindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Mahmut Günaydın ile birlikte yanında bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 6 yaralı AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın, bayram tatilini Erzurum'da geçiren ailenin İstanbul
'a dönüş yolunda meydana geldiği kaydedilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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