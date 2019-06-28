28.06.2019 15:20
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Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Erzincan 'ın Tercan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 11. 00 sıralarında Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 AAE 018 plakalı otomobille 24 FD 079 plakalı tır sürücülerin kural ihlali yapmaları üzerine kavşakta çarpıştı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan ve Tercan'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Adem Küçükkaya/İHA)Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
Kaynak: İHA
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