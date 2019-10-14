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Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

14.10.2019 01:57Erzincan'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serkan Demirel'in kullandığı 35 BDH 51 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Kargın beldesinde, yan yoldan çıkan Mustafa Akar yönetimindeki 24 DU 470 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Turgay Karataş ve Bahadır Akman yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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