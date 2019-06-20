20.06.2019 13:04
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Erzincan'da, turnalar yavruları ile görüntülendi

Erzincan

ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnalar, yavruları ile birlikte görüntülendi.

ERZİNCAN'daki Ekşisu Sazlığı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnalar, yavruları ile birlikte görüntülendi.
Dünyada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turnaların kuluçkaya yatmak için konaklama alanı olarak kullandığı ülkeler arasında yer alanTürkiye'de, 4 yıl önceDoğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı kapsamındaErzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda izlenen turnalar, yavruları ile birlikte görüntülendi. Koruma altında olan bölgede yapılan düzenli gözleme sırasında, annelerinin yanında koşarken görüntülenen turna yavruları, sıcak yaz aylarını sazlıkta geçirecek. Sonbaharın gelişiyle birlikte, turnalar sıcak ülkelere göç edecek.


- Erzincan
Kaynak: DHA
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