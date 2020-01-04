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Erzincan'da ulaşıma kar engeli

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

04.01.2020 00:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:49 Erzincan'da ulaşıma kar engeli
'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Erzincan- ve Erzincan- karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40'ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, tır ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. - ERZİNCAN

Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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