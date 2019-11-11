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Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi

Erzincan'da usulsüz avlandıkları belirlenen 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi.

11.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:10Erzincan'da usulsüz avlanan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi
'da usulsüz avlandıkları belirlenen 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde güvenlik kuvvetleri ile yapılan kontrollerde limit dışı ve usulsüz avlandıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kontrollerde "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri" anlaşılan 10 kişiye 43 bin 395 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, kaçak avlanan 1 yaban keçisi, 1 yaban tavşanı ve 19 kekliğin yanı sıra bir de tüfek ele geçirildi. - ERZİNCAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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