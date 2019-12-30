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Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

30.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:10 Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşının huzur ve sükunet içerisinde geçirilmesi için operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada kent genelinde 24-28 Aralık tarihlerinde 6 ayrı olayda 787 sentetik uyuşturucu hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram sentetik kannabinoid ve bir tabanca ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildiği kaydedildi.
Operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ünün tutuklandığı, 6'sının adli kontrol şartıyla, 2'sinin ise işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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