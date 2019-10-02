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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzincan'da uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik kimyasal maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

02.10.2019 23:42Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Erzincan'da uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik kimyasal maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik kimyasal madde (ecza) ele geçiren ekipler, şüpheli C.A'yı gözaltına aldı.
Evindeki aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bulgulara ulaşılan C.A, sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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