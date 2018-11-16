Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

16 Kasım 2018 Cuma 11:33



16 Kasım 2018 Cuma 11:33

Erzincan'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı, iki zanlı serbest bırakıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesindeki polis ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan açıklamada, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirebileceği şüphesiyle takip edilen H.K'nin üzerinde yapılan aramada 227 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ile V.T. tutuklandı. Mahkeme heyeti bir kişiyi adli kontrol şartıyla, bir kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.Uyuşturucu madde ticareti yapanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."