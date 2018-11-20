Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan
'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan- Erzurum
kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine İran
plakalı otobüsü durdurdu.
İran'dan İstanbul
'a giden otobüste narkotik dedektör köpeği "Curt" kullanılarak yapılan aramada, İran uyruklu iki kişiye ait olduğu belirlenen sigara makaronlarına doldurulmuş vaziyette 724 gram esrar ile bir kişinin iç çamaşırına dikili vaziyette 966 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili R.L. (56) ile M.K. (41) gözaltına alındı.
Ayrıca 18 kasım tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edinilen istihbarı bilgiler doğrultusunda 2 iş yeri ve bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda bin 191 paket gümrük kaçağı sigara, doldurulmuş 30 bin adet makaron, 16 paket nargile tütünü, 17 paket tütün, 23 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Aynı günde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gazete kağıdına sarılı 26 gram esrar ile 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Erzincan