Haberler » Güncel » Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haber

Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

12.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:14Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda içinde Ö.B. (33) ve A.R.K'nin (30) bulunduğu aracı durdurdu. Ö.B'nin (33) çantasında 1 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
12.02.2020 15:18:56