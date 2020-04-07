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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

07.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:21
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Erzincan 'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda içinde A.H. (42), H.M.K. (42) ve H.Y'nin ( 34) bulunduğu bir aracı durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, aracın çeşitli bölümlerine zulalanmış vaziyette yaklaşık 938 gram eroin ile 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Polis ekiplerinin kentte yaptığı başka bir çalışmada ise şüpheli K.E. (22) toplam 110 adet yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi yapan hap ele geçirdi.
Olayı soruşturan ekipler yaptıkları araştırmada bu hapların kargo şirketi aracılığıyla İzmir'den gönderildiği ve kargoyu gönderenin E.G.(22) isimli kişi olduğu tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.E, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer zanlı E.G'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Erzincan, Erzurum, Güncel
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